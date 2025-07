C’est ce détail qui change tout. Selon TechCrunch, la version proposée sur le Microsoft Store n’était pas la même que celle disponible sur Steam. Deux sources proches de l’éditeur expliquent que la mouture mise en ligne en juin via le Game Pass contenait une ancienne vulnérabilité, oubliée lors de sa réintégration.

Cette faille avait pourtant été corrigée sur les autres plateformes. C’est probablement ce qui explique pourquoi seules les versions Microsoft ont été retirées. Le jeu reste téléchargeable sur Steam, et les versions console n’ont jamais été concernées par cette suspension.

Activision a d’abord annoncé une simple mise hors ligne « le temps d’enquêter sur un problème ». Aucun détail n’a été donné publiquement. Mais selon une personne informée de la situation, l’entreprise a bien agi après avoir identifié des piratages réels. Le jeu n’a toujours pas été remis en ligne au moment où ces lignes sont écrites.

La série Call of Duty a déjà connu plusieurs problèmes de sécurité par le passé. On vous en parlait d'ailleurs sur Clubic. En 2023, des pirates avaient profité d’une faille dans Modern Warfare pour propager un ver capable de se diffuser entre joueurs. L’année suivante, un bug dans le système anti-triche avait permis de bannir automatiquement des comptes de joueurs légitimes. Plus récemment, un logiciel malveillant ciblait les joueurs pour leur voler identifiants et mots de passe.

Ces incidents successifs ont conduit certaines entreprises à renforcer leurs équipes de cybersécurité. Activision, de son côté, a connu plusieurs vagues de licenciements qui ont aussi touché ces services. Ce contexte peut expliquer en partie la lenteur de la réaction et l’absence de communication claire autour du retrait de WWII sur le Game Pass.