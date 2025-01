Mais cette apparente indifférence de Microsoft n'est pas un mot d'excuse contre les lois en vigueur ni une invitation à l'utilisation de versions non autorisées de Windows 11, et elle protège encore moins des virus.

Un forum non officiel consacré à Windows précise que piratage de l'OS comporte de nombreux risques, malgré l'apparente tolérance de Microsoft. Bien que l'entreprise publie parfois des mises à jour de sécurité pour les versions non autorisées, ce n'est pas garanti. Vous pourriez vous retrouver avec un système vulnérable aux cyberattaques si Microsoft décide de restreindre l'accès aux mises à jour.

On y apprend également que l'utilisation d'outils d'activation non autorisés, notamment les « AutoKMS », expose le système à des logiciels malveillants potentiellement dangereux. Ces outils peuvent dissimuler des cryptojackers, des enregistreurs de frappe ou des logiciels espions, qui peuvent, comme on le sait, nuire gravement à la sécurité des données. Quant à se tourner vers l'assistance en cas de problème avec une version piratée, c'est à oublier. Impossible de bénéficier du support technique officiel de Microsoft.

Enfin, et c'est peut-être le plus important dans cette histoire, il faut savoir qu'en France, le piratage de Windows 11 tombe sous le coup des articles 323-1 et 323-3 du Code pénal ainsi que de l'article L335-3 du Code de la propriété intellectuelle. Ces derniers exposent les contrevenants à des peines allant jusqu'à cinq ans d'emprisonnement et 500 000 euros d'amende. Est-ce que le jeu en vaut vraiment la chandelle ?