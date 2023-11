Microsoft désactive accidentellement certaines clés de licence Windows 10/11 à cause d’un bug

Après avoir longtemps laissé les utilisateurs et utilisatrices de Windows 7 et 8 réclamer gratuitement une clé d’activation pour Windows 11, Microsoft a limité les possibilités de mises à jour fin septembre 2023. Ce faisant, l’entreprise a cependant créé un bug qui vient aujourd’hui hanter les utilisateurs. Celles et ceux qui ont fait la mise à jour avant la fin de la période de grâce rencontrent, ponctuellement, des problèmes avec leur clé de licence.