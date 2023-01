Insupportable... Windows 11 rencontre encore un problème de mise à jour

Depuis août dernier, pas un mois ne s’est achevé sans que des utilisateurs et utilisatrices de Windows 11 ne se plaignent de problèmes rencontrés avec l’installation de mises à jour. Ces derniers sont en effet dans l’incapacité de télécharger et d’installer comme il se doit les dernières mises à jour déployées au sein de Windows Update. Des messages d’erreurs incessants font leur apparition, y compris pour ce qui est des correctifs de sécurité. De quoi largement suffire à exaspérer nombre d’entre eux (et on les comprend).