Vous êtes sous Windows 11 21H2 ? Microsoft va vous pousser vers la version 22H2 automatiquement

Moins d’un an après le déploiement officiel de Windows 11, Microsoft publiait la mise à jour 22H2 à destination de son système d’exploitation. C’est en effet au mois de septembre dernier que cette update a vu le jour. Avec une personnalisation plus poussée, l’arrivée d’onglets au sein de l’explorateur de fichiers ou encore le grand retour du glisser-déposer dans la barre des tâches, la « 2022 Update » s’est avant tout manifestée comme la première étape d’une longue série de changements plus ou moins conséquents à venir au sein de l’OS de Microsoft.