Windows 11 : voilà à quoi devrait ressembler le futur Explorateur de fichiers

La page d'accueil de ce nouvel Explorateur de fichiers demeure familière, mais impossible de ne pas y relever des changements qui sautent aux yeux. Si la colonne de gauche ne semble bouger que visuellement (nouvelles icônes, couleurs…), l'en-tête a pour sa part très visiblement changé. Bien des boutons (Nouveau, Copier-coller…) ont été déplacés plus bas tandis que de nouveaux boutons « Home » et pour rafraîchir font leur apparition façon navigateur web. L'apparence de la zone de recherche évolue également légèrement afin d'adopter l'apparence de Windows 11, plus ronde.