Windows 11 : voici toutes les nouveautés à venir pour l'explorateur de fichiers

Nous apprenons tout d'abord qu’il sera désormais possible d’épingler des fichiers d'un simple clic. Ces derniers seront alors directement accessibles depuis l’accès rapide de l’explorateur de fichiers de Windows 11. Si cela était déjà le cas pour les dossiers, ce n’était pas encore possible pour les fichiers. En d'autres termes, vous pourrez enfin les épingler indépendamment et y accéder depuis la section « Fichiers Epinglés ». Cette fonctionnalité pourrait bien s’avérer pratique pour celles et ceux étant régulièrement amenés à recourir aux mêmes fichiers, sans avoir à les chercher systématiquement dans leur ordinateur. Notez cependant qu’il semblerait qu’il ne soit pas encore possible de les faire apparaître dans le volet d’accès rapide à gauche de la fenêtre de l’explorateur de fichiers.