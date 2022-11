Windows 11 22H2 : les soucis de perfs, c'est vraiment fini ?

Comme (trop) souvent avec les mises à jour majeures de Windows, le dernier patch majeur de Windows 11, numéroté 22H2, a causé quelques désagréments à certains utilisateurs et utilisatrices. Microsoft l'a même officialisé en déclarant vaguement que « certains jeux et applications peuvent souffrir de performances inférieures à celles attendues ou du stuttering sur Windows 11, version 22H2 ». En cause, un bug qui active les fonctionnalités de débogage des performances GPU, censées ne pas être accessibles à tous.