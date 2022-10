Windows 11 : faut-il couper les fonctionnalités de sécurité pour gagner des perfs en jeu ?

Le géant informatique a en effet publié une page de support centrée sur les options pour optimiser les performances en jeu sur Windows 11. Celle-ci impute en effet ces problèmes à deux fonctionnalités de sécurité spécifiques à cette mouture du système d'exploitation. La première s'intitule « Intégrité du code protégée par Hypervisor » (ou Intégrité Mémoire, pour faire court). La seconde est la « Plateforme de Machine Virtuelle » (ou PMV).

Comme son nom l'indique, la PMV permet d'accéder à des services de Windows via une machine virtuelle. L'Intégrité Mémoire est quant à elle là pour protéger l'ordinateur contre certains types d'attaques qui ont pour but d'y injecter du code et d'infecter la machine. Elle s'assure également que les pilotes lancés sont dignes de confiance.

Des deux, l'Intégrité Mémoire se présente donc comme la plus importante pour la sécurité de l'ordinateur, tandis que la PMV a une utilité plus relative. Dans tous les cas, ces deux fonctionnalités semblent affecter significativement les performances en jeu, en témoigne la nécessité pour Microsoft de créer une page support à ce propos.