NVIDIA conseille de désinstaller la dernière mise à jour Windows pour éviter les crashs en jeu

Des chutes de performances en jeu sur un large rayon de titres, donc. Un employé de NVIDIA a donc pris les devants et s'est fendu d'un post de forum recommandant pour celles et ceux affectés la désinstallation pure et simple de cette mise à jour cumulative.

Pour ce faire, la meilleure manière de procéder est donc de retourner à une version antérieure de Windows 10. Si vous rencontrez également des baisses de performance en jeu à la suite de la mise à jour cumulative KB5001330, la marche à suivre s'avère relativement simple.

Il suffit de cliquer sur le bouton Démarrer, puis sur l'engrenage Paramètres. De là, rendez-vous dans la rubrique Mise à jour et Sécurité, puis dans la partie « Consulter l'historique de mises à jour ». Une fois à destination, cliquez sur « Désinstaller des mises à jour ». Ne reste plus alors qu'à trouver la mise à jour KB5001330 et la retirer de votre ordinateur afin, en principe, de retrouver de meilleures performances en jeu.

L'autre solution est bien entendu d'attendre une nouvelle mise à jour venant corriger les errements de la précédente, mais cette perspective s'avère aussi peu idéale qu'aléatoire.