Microsoft veut des déploiements de pilotes plus stables (et a un plan pour ça)

Le premier axe d’amélioration, en place depuis le 15 juin sur Windows 10 version 1709 ou plus, est un déploiement progressif des pilotes via un système de « cohortes ». Dans un premier temps, les mises à jour de pilotes se limitent à des groupes d’appareils (sélectionnés via le programme Windows Insider) formés selon leurs points communs tels que la configuration matérielle. Pour donner un exemple concret, une cohorte rassemble par exemple des PC munis d’un même chipset graphique.