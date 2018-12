Windows 10 October Update ENFIN disponible pour tous

Elle est enfin téléchargeable par tout le monde

Après les suppressions intempestives de fichiers et les incompatibilités avec un pilote Intel, cette October Update a été redéployée petit à petit. Dès à présent, tous les utilisateurs peuvent la télécharger en lançant une recherche manuelle dans la sectionde leur PC. Microsoft a précisé sur son blog Le fabricant américain s'est montré de plus en plus transparent au fil des semaines au sujet des différents bugs liés à cette update. Dès à présent, Microsoft compte améliorer drastiquement la qualité de Windows 10 après une année 2018 rythmée par des soucis majeurs. Actuellement, plus de 700 millions d'appareils sont équipés du système d'exploitation, ce qui rend la tâche très ardue.Espérons que les prochaines updates connaîtront des sorties moins mouvementées. Il n'est pas certain que les internautes supportent bien longtemps de tels désagréments à l'avenir.