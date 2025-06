Sur Windows 10 et Windows 11, il n’y a pas une solution miracle pour réparer les problèmes courants. Il y a des outils, des commandes, des menus un peu partout. Il faut jongler entre SFC, DISM, CHKDSK, relancer les adaptateurs réseau, vider les caches DNS, relancer les services de mise à jour… À force, on connaît les étapes par cœur, mais ça reste long, répétitif et peu pratique. Un utilisateur de Reddit a donc décidé de tout centraliser dans un script unique, pour gagner du temps et éviter les oublis.