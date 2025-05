Cela dit, il faut nuancer : le bouton Power n’est plus aussi dangereux qu’avant. Les systèmes de fichiers comme NTFS savent généralement récupérer proprement après une coupure, les SSD encaissent mieux les arrêts forcés, et Windows gère plus intelligemment les redémarrages non planifiés. Vous n’allez pas fusiller votre disque dur au premier appui long.