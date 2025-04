Microsoft teste actuellement Quick Machine Recovery dans la version Windows 11 Insider Preview Build 26120.3653. QMR répare à distance les ordinateurs qui ne démarrent plus. Quand un PC rencontre un problème critique de démarrage, l'outil le démarre dans l'environnement de récupération Windows, où il peut établir une connexion réseau et recevoir des correctifs via Windows Update.

Microsoft, que certains ont abandonné bien avant ses cinquante ans, quand d'autres au contraire, ne peuvent plus s'en passer, a développé QMR dans le cadre de son initiative bien nommée Windows Resiliency Initiative présentée lors de la conférence Ignite 2024. L'entreprise répond ainsi aux incidents comme celui de juillet 2023, quand une mise à jour défectueuse de Crowdstrike avait provoqué l'écran bleu de la mort sur des millions d'appareils Windows dans le monde. L'option est actuellement accessible aux testeurs du programme Windows Insider, avec une activation par défaut pour les utilisateurs particuliers.