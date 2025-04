Windows Phone 7, lancé en 2010, avait introduit une interface basée sur des « tuiles dynamiques » montrant du contenu en temps réel comme les mises à jour des réseaux sociaux. Ce design, baptisé « Metro », cherchait à se différencier des interfaces d'iOS et Android en proposant une expérience plus immersive et personnalisable. Avec Windows Phone 8 en 2012, Microsoft avait franchi une étape supplémentaire en remplaçant l'architecture existante par celle utilisant le noyau Windows NT et de nombreux composants communs avec Windows 8. Cette uniformisation facilitait grandement le portage des applications entre téléphones et ordinateurs.