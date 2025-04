CHP1

En terme d’échecs commerciaux, aux côté de Windows ME et Vista on oublie Windows 11 qui dépasse toujours pas 25% de taux de pénétration après plusieurs années de présence.

Tout comme Windows Vista, Windows 11 demande des capacités Ordinateur bien plus élevés, des restrictions matérielles et il est bien plus lent que Windows 10 pour une ergonomie d’usage contestable.