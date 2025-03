Loposo

Perso win depuis 98, et bon c’est juste un OS, ça marche et mes soft pro (3D) fonctionnent sans prise de tête et simplement il y a cuda donc ca règle le problème de l’OS. Certains n’existent pas sur mac ou linux. Même si pour utiliser mint sur un vieux laptop avec steam cela permet les jeux maintenant et autres, il y a encore quelques manques.

Bien souvent je trouve facilement une solution à un problème sur le net pour windows, c’est tellement utilisé qu’il y a forcément quelqu’un qui a déjà eu ca.

Mais fréquemment on jette la pierre à windows quand le problème vient des éditeurs de soft. Quand on installe un soft certains mettent des fichiers un peu partout, certains des fichiers temps de crash qui vont prendre de l’espace, mais pas d’option pour vider,…

Il faudrait que windows force à nettoyer tout ça. j’ai eu un soft audio qui foutait sa licence dans system 32. D’autre, il faut télécharger des gestionnaires de licence et download ca install pleins de produits tout ca pour un soft audio de 3mo, leurs sécurité sautent toutes alors pourquoi embêter les gens avec ca un simple n° de serie et c’est bon, la personne qui voudra acheter l’achètera et celle qui ne souhaite pas le fera pas. une vers crack consomme moins de puissance et plus performante, une marque est spécialiste, 1 soft fait 2go, la taille reel c’est 100mo le reste, c’est du code anti piratage, et ca pour une dizaine de soft qui vendent.

Windows parfois est chiant, mais bien souvent des problèmes de perf viennent des soft eux même.