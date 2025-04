Fort de ce double succès, Microsoft introduisait en 2013 sa Xbox One. Plus chère que la PlayStation 4 à son lancement (elle était alors obligatoirement couplée à une nouvelle version du capteur de mouvements Kinect), cette nouvelle machine résonne encore maintenant comme un demi échec pour Microsoft. La firme a néanmoins su rebondir avec ses itérations Xbox One S et Xbox One X, l’une plus abordable, l’autre plus performante, lancées en 2017.

Une offre bicéphale que la marque Xbox, chapeautée par Phil Spencer, conservera trois ans plus tard avec l’introduction des Xbox Series S et X, concurrentes malheureuses des Sony PlayStation 5… cinq fois plus vendues en 2024. Microsoft semble néanmoins sortir par le haut de cet échec commercial au travers de son GamePass et d’une stratégie de plus en plus dématérialisée pour la marque Xbox.