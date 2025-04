Windows XP, c'était aussi ces dizaines d'astuces vous invitant à modifier, supprimer ou rajouter des clés au sein de la base de registre. Tous les magazines high-tech de l'époque s'en sont donné à cœur joie, promettant un système plus rapide. Cependant, dans cette euphorie de pouvoir transformer ce PC en "bête de course", il y a toujours cette manipulation de trop qui fait tout flancher. Et nous voilà en train de formater le PC. Un rituel qui allait s'installer tous les six mois. J'avais même dû appeler le support Microsoft France pour qu'il me réactive la licence Windows rattachée à mon PC. Deux fois.

Finalement, j'achetais une barrette de 1 Go de RAM.

En parallèle, j'essayais différents navigateurs, tous les jours, et beaucoup trop. Sur Outlook Express, je m'immisçais dans les newsgroups privés des bêta-testeurs de Microsoft. J'arpentais toujours ces forums et passais mon temps à installer et désinstaller une quantité inépuisable de logiciels tout en envoyant des retours d'expérience à Microsoft. Et puis, un beau jour, en allant chercher mon courrier, je découvris un colis. À l'intérieur : un trophée et une lettre signée de la main de... Bill Gates. J'avais été nommé MVP pour le navigateur MSN Premium. Et je n'étais pas peu fier !