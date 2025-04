4 - En termes de cybersécurité, y a-t-il des défis spécifiques propres à la France ?

Oui, la France fait face à plusieurs défis spécifiques en matière de cybersécurité. Le premier, et sans doute le plus important est la pénurie de talents. Le manque de professionnels qualifiés rend difficile la défense face à l’attaque. C’est un enjeu critique auquel nous devons collectivement répondre, notamment à travers la formation et la montée en compétences. C’est dans cette optique que Microsoft France a lancé un plan ambitieux de formation, qui a permis de former et sensibiliser plus de 1 000 personnes en France entre 2022 et 2025.

Enfin, la sensibilisation du grand public reste un pilier essentiel. Il est crucial d’éduquer les citoyens, jeunes comme adultes, aux bons réflexes face aux risques numériques, afin de réduire la surface d’attaque globale. Car en cybersécurité, l’humain est souvent le maillon faible… mais aussi le plus puissant levier de défense.

Enfin, d’un point de vue plus technique et plus ciblé, mais très préoccupant, est la fraude au support technique. Ce type d’escroquerie, où des cybercriminels se font passer pour des marques technologiques reconnues — y compris Microsoft — afin de piéger les utilisateurs, est particulièrement répandue en France. L’arnaque au faux support technique est la 3e menace pour les particuliers d’après le dernier rapport 2024 de Cybemalveillance.gouv.fr dévoilé le 27 mars 2025.