Retour en 2013. Internet Explorer traversait une période difficile, concurrencé et avec une image vieillissante. Microsoft lance alors « Child of the 90s », une campagne audacieuse jouant sur la fibre nostalgique des Millennials. Le spot publicitaire multipliait les clins d'œil à la culture pop des années 90 (Tamagotchis, disquettes...). Le slogan « You grew up. So did we. » (« Vous avez grandi. Nous aussi. ») visait à renouer le contact, suggérant qu'IE avait, lui aussi, évolué. Diffusée principalement sur YouTube, la campagne fut un succès viral notable : plus de 7 millions de vues la première semaine, dépassant les 50 millions aujourd'hui. Les retours furent excellents, particulièrement auprès de la cible. La perception d'Internet Explorer s'en trouva significativement améliorée, même si cela ne suffit pas à assurer la pérennité du navigateur face à l'ascension de Chrome.