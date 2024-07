Panne mondiale Microsoft et Crowdstrike : on a compilé les meilleurs "écrans bleus de la mort" de la journée !

Vendredi, une panne mondiale apparue sous Windows et provoquée par une mise à jour défectueuse du spécialiste de la cybersécurité Crowdstrike, a provoqué une pagaille monstre. Des milliers d'entreprises, aéroports, médias et banques de la planète ont été touchés. L'éditeur américain Crowdstrike, à l'origine bien malgré lui de l'incident informatique déjà qualifié d'historique par son ampleur et son impact, a permis de découvrir ou de redécouvrir le « Blue screen of the death », le célèbre écran bleu de la mort. Sur les réseaux sociaux, les internautes sont très partageurs.