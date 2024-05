Quick Assist, la nouvelle arme des hackers pour prendre le contrôle de vos ordinateurs

On le sait désormais, les cyberpirates sont surentraînés aux techniques d'attaques les plus sophistiquées, qu'elles utilisent l'IA ou pas. Pour déployer Black Basta, ils ont commencé par une campagne d'hameçonnage ciblant les utilisateurs, qui sont bombardés de courriels indésirables. Les malheureuses victimes qui ont mordu à l'hameçon sont ensuite contactées par téléphone, les pirates se faisant passer pour un service d'assistance technique tout ce qu'il y a de plus légal (on connaît également leur force de persuasion s'ils sont de bon comédien). Avec force arguments, ils convainquent l'utilisateur d'autoriser une prise de contrôle à distance via Quick Assist pour « résoudre » un soi-disant problème.



La manipulation repose sur un raccourci clavier et un code fourni par l'escroc. Une fois ces éléments entrés, l'utilisateur se retrouve à partager son écran et à donner un accès complet à son système. Un simple clic suffit alors au pirate pour demander et obtenir les droits de contrôle total. À partir de là, la victime assiste, sous ses yeux et sans qu'elle puisse agir, au déploiement du malware Black Basta au sein de l'ensemble du réseau de son entreprise. Le tout comme si c'était elle qui agissait. De leur côté, les hackers disposent d'un accès illimité leur permettant d'installer des logiciels malveillants très perfectionnés comme le cheval de Troie Qakbot ou l'outil d'attaque Cobalt Strike.