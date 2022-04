Méfiez-vous de ce malware agressif caché dans les tâches systèmes de Windows 10 et 11

Les cyberattaques n’en finissent plus. Depuis plusieurs mois, le nombre de malwares et de virus qui viennent polluer les boutiques d’applications et les appareils ne cesse de croître. Une recrudescence qui est apparue depuis le début de la guerre en Ukraine, alors que des hackers affiliés aux gouvernements chinois et russes tentent de voler les données personnelles des utilisateurs partout dans le monde. Entre de fausses applications antivirus sur le Google Play Store ou encore un détournement de VLC pour diffuser des malwares dangereux, les exemples sont aussi nombreux qu’alarmants.