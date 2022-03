Microsoft annonce avoir désarmé un malware ciblant l'Ukraine en seulement 3 heures

Comme l'explique ArsTechnica, ce malware était de type « Wiper ». Surnommé « FoxBlade », il avait pour vocation d'effacer les données de serveurs ou plus simplement d'ordinateurs préalablement infectés, et était destiné à impacter des systèmes ukrainiens. Microsoft a réussi à l'identifier, mais aussi et surtout à fournir des stratégies d'atténuation et des mises à jour Microsoft Defender au gouvernement ukrainien « dans les trois heures » seulement après sa découverte, lit-on.

Cette efficacité est aussi due à la nouvelle manière dont Microsoft collabore avec le gouvernement américain. Une collaboration renforcée qui a permis de distribuer un correctif en un temps record à l'Ukraine, mais aussi aux autres pays européens. « Je n'ai jamais vu [des efforts de mitigation] fonctionner de cette façon, ou aussi vite », a expliqué le vice-président de Microsoft chargé de la sécurité. « Nous faisons maintenant en quelques heures ce qui, il y a quelques années encore, aurait pris des semaines ou des mois », a-t-il poursuivi auprès du New York Times, cité par Ars Technica.