RT et Sputnik bannis de Facebook, Instagram et autres en Europe

Les géants du numérique ont décidé d'emboiter le pas, voire d'anticiper même, des sanctions de l'Union européenne. Le groupe Meta a annoncé, lundi, avoir restreint l'accès aux pages et comptes RT et Sputnik de ses deux réseaux sociaux phares, Facebook et Instagram , et ce dans toute l'Europe. Autrement dit, depuis le début de la semaine, les utilisateurs du Vieux continent n'ont plus accès aux deux médias russes depuis les deux plateformes.