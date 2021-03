Facebook et Twitter poursuivis par la Russie pour avoir hébergé des vidéos contestataires d'Alexei Navalny

Le gouvernement russe tente de faire pression là où son pouvoir ne semble plus exister. En effet, les réseaux et les médias sociaux sont de plus en plus utilisés en Russie pour planifier, communiquer et retranscrire la dissidence politique dans le pays. Telegram est ainsi devenu un outil majeur dans l'organisation des soulèvements massifs auquel le gouvernement doit faire face.

Quant à l'application TikTok, elle est inondée de vidéos virales mettant en scène de jeunes Russes détruisant des portraits de Vladimir Poutine. Du côté de Google et YouTube, la vidéo qui dérange particulièrement est celle dévoilée par le groupe d'opposition de Navalny et vue plus de 110 millions de fois : l'immense palais secret de Vladimir Poutine, qui a déclenché une vague d'indignation colossale à travers le pays.

La loi adoptée au mois de février n'est qu'un avant-goût du contrôle que le gouvernement russe veut prendre sur les médias sociaux. En effet, un nouveau projet de loi est à l'étude pour contraindre également les réseaux à fournir chaque année un rapport détaillant la manière dont ont été traités les contenu « illégaux » tels que les images de manifestations non autorisées ou le nombre de pages supprimées.

Il est certain que Facebook, Twitter, Google, Telegram et TikTok vont être jugés coupables. La question désormais est de savoir si ils se plieront aux exigences du gouvernement russe, c'est-à-dire supprimer tout contenu qui le dérange ou le met dans l'embarras, bien qu'ils ne violent pas leurs règlements, ou bien si les médias paieront simplement les amendes.