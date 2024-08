Parisien_Entraide

On dirait un article de propagande US

Rappel

"Le fondateur de Telegram, Pavel Durov, a récemment révélé à Tucker Carlson que le FBI avait contacté un ingénieur de Telegram, tentant de l’embaucher secrètement pour installer une porte dérobée qui permettrait aux agences de renseignement américaines d’espionner les utilisateurs.

Le FBI a également embauché des agents pour infiltrer les groupes Telegram «anti-vaccins», les sous-traitants du FBI créant plusieurs fausses identités en ligne pour rejoindre des salles de discussion gérées par des groupes "opposés aux mandats de vaccination.

et

« Depuis l’invasion de l’Ukraine par la Russie en 2022, Telegram est devenu la principale source de contenu non filtré sur la guerre et la politique entourant le conflit, mais il a également été une source de désinformation.

Certains analystes la décrivent comme un « champ de bataille virtuel » utilisé intensivement par le président ukrainien Volodymyr Zelensky et ses fonctionnaires, ainsi que par le gouvernement russe. »

Evgueni Prigojine, le chef de la milice Wagner, en avait fait son principal réseau de communication pour critiquer le haut commandement et appeler au soutien dans l’opinion publique.

En terme de … curiosité (se rappeler AUSSI que l’appli est utilisée par nos politiques en France dont par le Président Macron

« Le milliardaire (dont la fortune est estimée à 15,5 milliards de dollars) russe a été naturalisé français en 2021 « par le biais d’une procédure exceptionnelle, et très politique. Un choix surprenant de la part des autorités françaises, et dont personne ne souhaite parler », expliquait Le Monde en juin 2023. »

Le Monde.fr – 26 Jun 23 Le mystérieux passeport français de Pavel Durov, fondateur de Telegram Le patron de l’application de messagerie controversée a été naturalisé en 2021 par le biais d’une procédure exceptionnelle, et très politique. Un choix surprenant de la part des autorités françaises, et dont personne ne souhaite parler.

En plus lorsque notre Président déclare que l’arrestation n’est pas politique…

En fait maintenant qu’on le connait on sait qu’il faut toujours croire le contraire de ce qu’il raconte

et

"la plateforme fait l’actualité avec la diffusion illégale des matchs de Ligue 1. Mais sur cette messagerie chiffrée, de nombreux comptes sont utilisés par la criminalité organisée. "

et

Des pirates informatiques anti-israéliens qui ont volé des gigaoctets de données israéliennes sensibles ont publié des informations classifiées sur TELEGRAM.

Telegram a refusé la demande d’Israël de les censurer. (source Haaretz)

« Telegram est apparu au début de la guerre comme une plateforme clé utilisée par le Hamas dans sa guerre d’information contre Israël, une plateforme qu’Israël n’a pas été en mesure de gérer correctement, manquant à la fois de capacités de surveillance et de compréhension de la plateforme », a rapporté Haaretz.

Israel utilise AUSSI Telegram

« Des membres d’un département de la direction des opérations de l’armée étaient responsables de la chaîne Telegram « 72 Virgins - Uncensored », selon des informations rapportées par le Haaretz. »

et

De nombreuses ONG internationales avaient condamné en 2018 la décision d’un tribunal russe de bloquer Telegram, décision jamais totalement mise en application

Elle est utilisée par divers trafiquants et les terroristes. Elle a par exemple permis aux assaillants jihadistes de Saint-Etienne-du-Rouvray, en 2016, d’annoncer leur projet meurtrier et de se mettre en relation pour se coordonner et assurer leur propagande.

« Telegram comme WhatsApp et d’autres demandant un numéro de téléphone pour s’inscrire, permettant de relier les échanges via leurs métadonnées (non-chiffrées) avec des outils existant dont ceux de Palantir »

etc

La liste est longue, mais j’arrête là car cela ferait un pavé

On s’aperçoit en fait que TOUS les pays pour la propagande se sert de Telegram

Ils ne vont pas tuer la poule aux oeufs d’or. Ils vont juste le contraindre de se plier à leurs volontés