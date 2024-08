Comme nous pouvions nous en douter, Signal, figure de proue de la liberté d'expression et de la sécurité des données personnelles, est vent debout contre ces mesures de censure. Sa présidente, Meredith Whittaker, a lancé sur le site l'opération « Proxy Please », qui consiste non seulement à proposer plusieurs solutions à ses utilisateurs pour contourner la censure, mais également de faire jouer la solidarité pour créer un pont entre ceux qui jouissent de la liberté d'expression et ceux qui en sont privés.