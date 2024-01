Un rapport dresse la liste des pays où la censure gouvernementale d'Internet est la plus forte

Parmi les sites les plus bloqués à l'international, X.com (ex-Twitter) est le site le plus ciblé, et pour cause : il s'agit du réseau sur lequel les commentaires et informations à propos de divers conflits mondiaux se font le plus nombreux. Au total, les divers gouvernements ayant pratiqué la censure sur X.com ont totalisé des blocages pendant plus de 10 000 heures sur l'année. Forcément, le site d'Elon Musk n'est pas le seul réseau social à avoir été ciblé, puisque TikTok, Facebook ou Instagram ont eu droit à une sentence similaire. Idem pour les divers services de messagerie instantanée, parmi lesquels WhatsApp, Telegram ou Signal.