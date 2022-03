L'usage de VPN explose littéralement en Russie depuis le bannissement d'Instagram et Facebook

Suite à ces évènements, l’utilisation d’outils de contournement de restrictions web n’a fait qu'accroître, atteignant des records. De plus, d’autres sites web d’informations et autres médias publiant notamment des contenus liés à la guerre d’Ukraine comme BBC News, Deutsche Welle ou encore Voice of America ont été bannis par la Russie, refermant encore plus le pays sur lui-même.