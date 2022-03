Guerre en Ukraine : après Facebook, c'est à présent au tour d'Instagram d'être banni de Russie

Le bureau du procureur général de Russie justifie cette décision par le besoin de protéger « la santé psychologique des citoyens, en particulier les enfants et les adolescents ». Un délai de deux jours a été laissé aux Russes afin qu’ils puissent transférer leurs photos et vidéos vers de nouveaux comptes sur des réseaux sociaux locaux. De son côté, Adam Mosseri, à la tête d’Instagram, déplore cette décision qui « va couper 80 millions de Russes les uns des autres et du reste du monde. 80 % des gens en Russie suivent un compte Instagram en dehors de leur pays. C’est inadmissible ».