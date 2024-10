Depuis le début de la guerre en Ukraine, internet est de plus en plus contraint en Russie, où plusieurs géants du numérique américain ont ainsi été interdits, à l'image de X ou de Facebook. Coup plus rude pour les internautes, les VPN ont à leur tour été bannis, mesure que des géants comme Apple ont été obligés de suivre. Et depuis quelques jours, une rumeur laissait entendre que ce serait prochainement au tour de Discord de devoir fermer ses portes sur place. Une rumeur devenue réalité !