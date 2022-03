Meta (Facebook, Instagram) est désormais bloqué en Russie, mais pas (encore ?) WhatsApp

« Nous accédons à la requête du Parquet d'interdire les activités de la compagnie Meta », a déclaré le juge, selon l’agence Reuters. Il s’agit là avant tout d’une décision symbolique puisque Facebook et Instagram étaient déjà bloqués depuis quelques jours par les fournisseurs d'accès à Internet locaux, tout comme de nombreux autres sites et médias. Meta était particulièrement visé après avoir assoupli son règlement pour tolérer les propos violents à l’encontre de l’armée russe et de Vladimir Poutine. Selon l’agence de presse locale TASS, un représentant de Meta aurait déclaré que, depuis, l’entreprise aurait modifié son règlement pour bannir « la russophobie et les appels à la violence ».