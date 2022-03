Les Russes se mettent à télécharger Wikipédia avant que le service soit banni

Facebook et Instagram viennent d'être totalement interdits en Russie pour cause d'activités « extrémistes » selon le gouvernement de Vladimir Poutine. Faisant suite aux très nombreuses sanctions et arrêts des services des géants du numérique occidentaux, la Russie contre-attaque en bloquant purement et simplement sur tout le territoire les grandes plateformes sociales qui pourraient apporter des informations différentes de celles des médias du pouvoir. La Russie a même menacé de bloquer Wikipédia , entraînant une augmentation importante des téléchargements des pages russes de l'encyclopédie numérique géante.