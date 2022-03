La Russie veut-elle vraiment se déconnecter du Web ?

Plus précisément, M. Chernenko y demande un transfert de tous les sites d'État de la Fédération au sein de services d'hébergements russes pour le vendredi 11 mars 2022 au plus tard. Selon PrivacyHub, le vice-président délégué au Numérique ordonne également que « tout le code JavaScript téléchargé à partir de sources étrangères soit supprimé et d'opter pour des serveurs DNS situés en Russie ». Les réactions suscitées par une potentielle sortie de la Russie du réseau internet mondial traduisent néanmoins un enjeu de taille, surtout dans le contexte actuel.

En effet, Runet, le réseau internet russe, est prêt à être employé depuis maintenant trois ans. Le Kremlin a néanmoins communiqué qu'il n'avait aucune intention de quitter le réseau internet mondial : il a simplement décidé de renforcer ses défenses alors que le pays fait face à de multiples cyberattaques.