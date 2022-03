Soutien cyber à l'Ukraine, lutte contre la désinformation : les ministres européens des Télécoms se mobilisent

Le secrétaire d'État chargé de la Transition numérique et des Communications électroniques, Cédric O (qui quittera la politique à l'issue de la prochaine élection présidentielle ), recevait ces 8 et 9 mars ses homologues européens en France, dans le cadre de la présidence française du Conseil de l'Union européenne. Au terme de diverses réunions de travail, les représentants des États membres de l'UE – ainsi que la Suisse et la Norvège, invitées – sont tombés d'accord autour d'un soutien apporté à l'Ukraine et d'un renforcement de la résilience de la zone en matière de télécommunications et de cybersécurité, qui passera, entre autres, par une lutte plus intense encore contre la désinformation en ligne.