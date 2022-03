Guerre en Ukraine : l'ANSSI prévient de possibles cyberattaques

La guerre en Ukraine génère des tensions diplomatiques inquiétantes et contamine tout le cyberespace, plus remuant que jamais et dont on redoute un embrasement à mesure que le conflit gagne en intensité. L'ANSSI, qui veut limiter la probabilité d'une cyberattaque et ses effets, a publié une liste de mesures cyber préventives prioritaires, pour mieux protéger les institutions, administrations et entreprises, ainsi que leurs utilisateurs.