L'ANSSI a traité 104 ransomwares depuis le début de l'année et alerte sur leur virulence croissante

L'utilisation et la dépendance à l'informatique des entreprises, collectivités et organisations étant de plus en plus importantes, elles conduisent de manière inévitable à l'augmentation des ransomwares, ou rançongiciels. Ces programmes malveillants bloquent le système d'information et l'ordinateur des victimes qui se voient demander une rançon en l'échange d'une récupération théorique de l'accès à leurs données. Pour sensibiliser les entreprises et les collectivités au fléau du ransomware, l'ANSSI et le ministère de la Justice, en partenariat avec la Direction des Affaires criminelles et des grâces (DACG) publient, ce vendredi 4 septembre, le guide Attaques par rançongiciels, tous concernés - Comment les anticiper et réagir en cas d'incident ?, qui distille les bonnes recommandations pour éviter une attaque par rançongiciel ou tout du moins limiter son impact.