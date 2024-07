Plus tenace que des démarcheurs téléphoniques, le gang derrière le malware Volcano Demon harcèle ses victimes jusqu'à ce qu'elles paient

Le ransomware LukaLocker n'est pas un simple logiciel de chiffrement. C'est une véritable usine à gaz conçue pour échapper aux systèmes de détection les plus pointus. Écrit en C++ et compilé pour les architectures 64 bits, il utilise des techniques d'obscurcissement du code pour passer sous les radars des antivirus. Mais ce n'est pas tout. Avant même de commencer son travail de sape, LukaLocker fait le ménage. Il désactive une kyrielle de services et de processus, allant des antivirus aux outils de sauvegarde, en passant par les bases de données et les logiciels de virtualisation.