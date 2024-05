À Pau, l'aéroport, l'école de commerce et le campus numérique touchés par une cyberattaque, le mode dégradé déclenché

« Des investigations sont en cours, un prestataire en cybersécurité est en intervention et un dépôt de plainte est prévu », communique la CCI Pau Béarn

La piste privilégiée par les enquêteurs est celle d'un ransomware, la méthode privilégiée des hackers qui bloque l'accès aux données et réclame une rançon pour en restituer l'accès.

Valérie Duboué, directrice générale de la CCI Pau Béarn s'est expliquée. « On a été visités, et on s’en est rendu compte lundi matin. Dès lors, on a déclenché un process déjà écrit et qui avait fait l’objet d’un audit et d’une large préparation en amont ».

Dès la découverte de cet « acte de cybercriminalité », l'ANSSI (Agence nationale de sécurité des systèmes d'information) a été alertée. Les spécialistes du « Centre de ressource cyber », récemment mis en place par la CCI et la Région au sein d'éklore Business School, ont commencé à enquêter. Ils chercheront à déterminer quels systèmes ont été infectés et pourquoi. L'établissement suit une politique préventive de cybersécurité depuis plusieurs années, incluant l'utilisation d'antivirus récents et des processus réguliers de sauvegarde de données à l'extérieur.



Dans le cas présent, les systèmes informatiques des trois établissements ont été cryptés, rendant impossibles la consultation et la modification des fichiers. Néanmoins, comme poursuit la CCI, « Les activités ne sont pas arrêtées, mais simplement en mode dégradé. Il n’y a aucun souci sur les vols à l’aéroport. Idem à l’école de commerce, où les cours ont lieu, mais sans une partie des outils numériques ».