L'ANSSI dresse le panorama d'une menace informatique qui se professionnalise toujours plus

Comme en 2019 et en 2020, les ransomwares , ou rançongiciels, ont encore été très présents dans le paysage de la menace informatique, avec 203 attaques traitées par l'ANSSI en 2021, soit 11 de plus qu'en 2020. Les TPE, PME et ETI représentent à elles seules 34 % des victimes (53 % de plus par rapport à 2020). Suivent les collectivités (19 %) et les entreprises stratégiques (10 %). Mais la menace du ransomware ne doit pas occulter le reste, selon l'ANSSI, c'est-à-dire les campagnes d'espionnage, de sabotage, très préoccupantes et privilégiées par des attaquants informatiques étatiques, ciblant aussi bien des acteurs institutionnels que privés. L'agence n'occulte pas non plus le ciblage d'infrastructures critiques, autre préoccupation majuscule, et les actions de déstabilisation, qui passent par les compromissions informatiques.