Face à la multiplication des attaques, la France pose 1 milliard d'euros pour renforcer sa cybersécurité

Ces dernières années, les hackers et groupes cybercriminels ont su se professionnaliser, se structurer et développer une véritable assise financière. « Certaines de ces attaques sont étatiques et font partie de la nouvelle conflictualité entre États ; d'autres attaques sont mafieuses (…). Les systèmes les plus stratégiques, dans tous les pays, peuvent faire l'objet de telles attaques avec énormément de désorganisation et avec, soit des motifs cybercriminels, soit des fins lucratives, soit des fins de déstabilisation », a rappelé le président de la République.