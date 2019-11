Le projet de Cyber Campus ouvrira en 2020 ou 2021, la liste des organisations participantes connue

Entre 8000 et 10 000 mètres carrés dédiés à faire émerger une industrie de la cybersécurité

Un campus financé par les entreprises et organismes qui y seront présents

Guillaume Poupard ne nous avait pas menti. Le 17 octobre 2019, vous aviez découvert l'interview du directeur général de l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information (ANSSI), dans nos colonnes, qui avait évoqué la création d'un Cyber Campus français construit, au mieux, en 2020, et qui doit notamment réunir les trois plus gros acteurs de la cybersécurité du pays, ainsi que des universités et organismes publics.Le directeur général d'Orange Cyberdefense, Michel Van Den Berghe, a confirmé le 28 novembre le démarrage du Cyber Campus français pour, évoquant un site qui devrait occuper un espace compris entre 8000 et 10 000 carrés, pouvant accueillir 700 ou 800 personnes. Le site devra rassembler les expertises et ressources des principaux acteurs français de la cybersécurité.Jeudi, Michel Van Den Bergue a ainsi dévoilé la liste des organisations mobilisées pour soutenir ce projet. Autour d'Atos, de Thales et d'Orange, les trois entreprises avec le plus gros chiffre d'affaires en termes de cybersécurité en France, on retrouve ainsi Advens, Airbus Cybersecurity, Alsid, l'ANSSI, Beijaflore, BNP Paribas, Capgemini, CEIS, Citalid, EDF, l'EPITA, France Digitale, Gatewatcher, L'Oréal, Oodrive, Schneider Electric, Siemens France & Benelux, Sopra Steria et Wavestone.Après cette annonce, le secrétaire d'État chargé du numérique, Cédric O, a saluéLe Cyber Campus devra être capable de faire émerger des solutions, des personnalités et des start-up cyber. Si l'implantation dans un bâtiment déjà existant situé à Paris ou aux alentours est privilégiée, le campus, quiselon les mots de Guillaume Poupard, pourrait voir desêtre répartis partout sur le territoire, notamment à Rennes, dans les Pays-de-la-Loire ou à Lyon et Grenoble.Au mois d'octobre, Guillaume Poupard nous indiquait au sujet du financement qu'il n'y aura pas de subvention et que ce sont les acteurs participants, les entreprises, qui devront passer à la caisse., nous expliquait le patron de l'ANSSI.Désormais, le Premier ministre Édouard Philippe attend le rapport de Michel Van Den Bergue au sujet de cette mission, qui devrait lui être remis en décembre 2019.