Cette distinction, entre authentification volontaire et identification imposée, est essentielle : elle conditionne la possibilité d’un traitement respectueux des droits. Mais dans les faits, rares sont les dispositifs qui permettent un véritable contrôle individuel. Les données sont le plus souvent traitées sur des serveurs opérés par des tiers, sans qu’on sache vraiment où elles sont stockées, combien de temps elles le sont, ni qui peut y accéder. Et si des exigences et recommandations techniques ont bel et bien été couchées sur le papier, les voyageurs et voyageuses n’en détiennent, de toute évidence, ni la clé, ni la preuve.

En mai 2024, le Comité européen de la protection des données (CEPD) publiait un avis très attendu sur l’usage de la reconnaissance faciale dans les aéroports. Saisi par la CNIL, il venait répondre à une pratique en plein essor, qui soulevait de sérieuses interrogations sur le respect des droits fondamentaux, et rappelait clairement que ces dispositifs devaient obligatoirement prévoir une alternative non biométrique accessible, et laisser le contrôle effectif des données aux passagers.

Un an plus tard, ce rappel à l’ordre n’a rien perdu de sa valeur. Mais sur le terrain, il n’aura pas suffi à rétablir complètement les conditions d’un choix véritable. La logique de fluidification continue de l’emporter sur l’exigence de transparence, les modalités de stockage ne sont que rarement détaillées, et les parcours alternatifs sont toujours aussi peu visibles dans de nombreux aéroports européens. Décourageant.