Alors que l'UE soulève des problématiques de fragmentation du marché numérique et retoque cette réforme en vertu du principe du pays d'origine, une autre question vient s'ajouter aux griefs adressés au gouvernernement français : les données peuvent-elles réellement être rendues "anonymes" ?



Alessandro Fiorentino, expert en conformité RGPD chez Adequacy, remet en question la nature des données concernées. Selon lui, si ces données peuvent réellement être anonymisées, elles ne seraient pas soumises au RGPD ; l'initiative française n'aurait donc, on peut le penser, probablement pas été retoquée par la Commision européenne. Mais dans les faits, la grande précision de ces données (localisation, vitesse, horodatage, itinéraires) risque fort de rendre leur réidentification possible, même après avoir subi le processus d'anonymisation. Cela exposerait ainsi les utilisateurs à un risque accru de surveillance ou d’exploitation de leurs habitudes de déplacement.