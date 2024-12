Garmin est l’un des fabricants de GPS les plus reconnus, et pour une bonne raison. Ses produits sont de qualité, et le DriveSmart 66 EU MT-S en est un digne exemple. Sa cartographie est adaptée si vous vous déplacez en Europe, avec 46 pays au compteur. Les cartes prévoient par ailleurs des itinéraires adaptés en fonction de différents critères, par exemple environnementaux avec le Crit’Air.

Les fonctionnalités sont multiples. Le GPS voiture de Garmin émet des alertes contextuelles sur les dangers potentiels, comme les travaux ou les virages risqués. L’appareil affiche également les avis Tripadvisor des lieux à proximité (commerces, restaurants, activités, etc.) et attire votre attention sur les points d’intérêt. Il peut s’agir de lieux touristiques ou historiques, de points de vue, etc.

Côté utilisation, ce GPS voiture est assez agréable. L’écran de 6 pouces est d’une taille suffisante pour lire sans difficulté les différentes informations à l’écran et suivre le trajet. Selon nous, les menus et la navigation pourraient toutefois être un peu plus intuitifs. N’hésitez pas à explorer et à tester un peu ce GPS pour voiture avant de vous en servir pour vos trajets.