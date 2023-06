Data Act : tout savoir sur ce nouveau règlement européen, censé vous offrir un meilleur contrôle de vos données personnelles

L'UE est donc sur le point de relever l'audacieux pari de soutenir l'innovation (le développement des intelligences artificielles notamment) au sein de la zone par le biais de la récolte de données auxquelles les utilisateurs auraient plus facilement accès. Nous sommes ici face à une sorte de cercle à la fois vertueux et vicieux. L'Europe a besoin de renforcer son marché unique face aux mastodontes chinois et américain, mais l'on remet aussi une petite pièce dans la machine à fabriquer et à partager des données.