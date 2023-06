La météo des forêts, comment ça marche et à quoi ça sert ?

Ce nouveau partenariat entre Météo-France et le ministère de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires a donc pour but de faciliter la diffusion de l'information. En effet, si un massif forestier est fermé pour cause de risque d'incendie, y pénétrer vous expose à une amende de 4e classe, soit 750 euros. Fumer à moins de 200 mètres d'un massif forestier est également prohibé lors de la saison estivale depuis un vote favorable de l'Assemblée nationale le 17 mai 2023, et plus seulement dans les seuls départements du sud de la France, mais bien sur tout le territoire national. Rappelons pour les fumeurs les plus malins (non) que les sanctions pénales peuvent atteindre jusqu'à 10 ans d'emprisonnement et 150 000 euros d'amende en cas d'incendie provoqué par un jet de mégot engendrant un décès.

Ces cartes ont l'avantage d'être accessibles sur le site internet de Météo-France comme sur ses applications. Elles auraient dû l'être à compter du 1er juin 2023, mais ne sont pas encore disponibles ce jour-ci à 20 h. Le code couleur employé est lisible pour le plus grand nombre : le vert pour un risque faible, le jaune pour un risque modéré, l'orange pour un risque élevé et le rouge pour un risque très élevé. Dès lors que le risque atteint le stade modéré, des restrictions d'accès aux massifs peuvent s'appliquer, tout comme pour l'utilisation du feu.